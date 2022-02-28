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Російська авіація завдала удару по військовому центру радіолокаційного зв'язку в Броварах - журналіст

Російська авіація завдала удару по військовому центру радіолокаційного зв'язку в Броварах - журналіст

Київ • УНН

 • 460344 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Російська авіація завдала удару по військовому центру радіолокаційного зв'язку в місті Бровари (Київська область). Про це з місця подій повідомляє журналіст Террел Джермейн Старр, пише УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, російська авіація завдала удару по військовому центру радіолокаційного зв'язку в Броварах.

Журналіст також повідомляє про п'ятьох поранених.

Video from the scene.pic.twitter.com/nJbokgxKl2

— Terrell Jermaine Starr (@terrelljstarr)February 28, 2022

Додамо

Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомляє про те, що кілька хвилин тому на околиці Броварів у бік Києва був здійснений авіаналіт, є поранені.

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