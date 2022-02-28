Російська авіація завдала удару по військовому центру радіолокаційного зв'язку в Броварах - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Російська авіація завдала удару по військовому центру радіолокаційного зв'язку в місті Бровари (Київська область). Про це з місця подій повідомляє журналіст Террел Джермейн Старр, пише УНН.
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Згідно з інформацією, російська авіація завдала удару по військовому центру радіолокаційного зв'язку в Броварах.
Журналіст також повідомляє про п'ятьох поранених.
Video from the scene.pic.twitter.com/nJbokgxKl2— Terrell Jermaine Starr (@terrelljstarr)February 28, 2022
Додамо
Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомляє про те, що кілька хвилин тому на околиці Броварів у бік Києва був здійснений авіаналіт, є поранені.