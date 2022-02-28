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Российская авиация нанесла удар по военному центру радиолокационной связи в Броварах - журналист

Киев • УНН

 • 460344 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Российская авиация нанесла удар по военному центру радиолокационной связи в городе Бровары (Киевская область). Об этом с места событий сообщает журналист Террел Джермейн Старр, пишет УНН.

Детали

Согласно информации, российская авиация нанесла удар по военному центру радиолокационной связи в Броварах.

Журналист также сообщает о пяти раненных.

Video from the scene. pic.twitter.com/nJbokgxKl2

— Terrell Jermaine Starr (@terrelljstarr) February 28, 2022

Добавим

Городской голова Броваров Игорь Сапожко сообщает о том, что несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет, есть раненые.

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