Детали

Согласно информации, российская авиация нанесла удар по военному центру радиолокационной связи в Броварах.

Журналист также сообщает о пяти раненных.

Video from the scene. pic.twitter.com/nJbokgxKl2

Добавим

Городской голова Броваров Игорь Сапожко сообщает о том, что несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет, есть раненые.