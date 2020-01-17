Росіянин намагався вивезти приціл до гранатомета з України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На кордоні із РФ прикордонники затримали чоловіка, який намагався провезти до країни-агресора приціл до гранатомета. Про це повідомляє УНН із посиланням пресслужбу Східного регіонального Управління ДПСУ.
“Прикордонники Харківського загону викрили іноземця, який лагодився незаконно перемістити через кордон оптичний приціл до гранатомета”, — сказано у повідомленні.
Так, 16 січня через пункт пропуску “Гоптівка” автомобілем Renault, як пасажир, з України виїжджав громадянин Росії. Під час спільного з митниками огляду автівки в ручній поклажі росіянина прикордонники виявили учбовий оптичний приціл до гранатомета. Знахідка є товаром подвійного призначення.
Наразі товар вилучено та передано співробітникам інших компетентних правоохоронних органів.
Нагадаємо, на Луганщині Служба безпеки України припинила діяльність організованого угруповання, учасники якого займалися незаконним переправленням іноземців через державний кордон з території РФ.