Россиянин пытался вывезти прицел к гранатомету из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. На границе с РФ пограничники задержали мужчину, который пытался провезти в страну-агрессор прицел к гранатомету. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу Восточного регионального управления ГПСУ.
"Пограничники Харьковского отряда разоблачили иностранца, который собирался незаконно переместить через границу оптический прицел к гранатомету", - говорится в сообщении.
Так, 16 января через пункт пропуска "Гоптовка" автомобилем Renault, как пассажир, из Украины выезжал гражданин России. Во время совместного с таможенниками осмотра автомобиля в ручной клади россиянина пограничники обнаружили учебный оптический прицел к гранатомету. Находка является товаром двойного назначения.
Сейчас товар изъят и передан сотрудникам других компетентных правоохранительных органов.
Напомним, в Луганской области Служба безопасности Украины прекратила деятельность организованной группировки, участники которой занимались незаконной переправкой иностранцев через государственную границу с территории РФ.