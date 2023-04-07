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росіяни зранку обстріляли Вовчанськ на Харківщині - ОВА

росіяни зранку обстріляли Вовчанськ на Харківщині - ОВА

Київ • УНН

 • 718572 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські окупанти сьогодні зранку обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

«Минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння вів обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів», - написав Синєгубов.

Він зазначив, що зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Ветеринарне, Огірцеве, Вільхуватка, Дворічна та інші населені пункти.

Цитата

«Сьогодні зранку під обстрілами знову Вовчанськ Чугуївського району. Вчора внаслідок обстрілів села Караїчне Вовчанської громади пошкоджено приватний житловий будинок, сталися пожежі. Внаслідок вчорашніх обстрілів Куп'янська зруйновано приватний житловий будинок та господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих», - повідомив Синєгубов.

Окрім того, він зазначив, що триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили понад 11 га території та знешкодили 445 вибухонебезпечних предметів.

Доповнення

5 квітня чотири райони Харківської області перебували під ворожим вогнем, зокрема, Куп'янський, де одну людину було поранено.

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