россияне утром обстреляли Волчанск в Харьковской области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские оккупанты сегодня утром обстреляли Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
«За прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и другого вооружения вел обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов», - написал Синегубов.
Он отметил, что в частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Огурцево, Ольховатка, Двуречная и другие населенные пункты.
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«Сегодня утром под обстрелами снова Волчанск Чугуевского района. Вчера в результате обстрелов села Караичное Волчанской громады поврежден частный жилой дом, произошли пожары. В результате вчерашних обстрелов Купянска разрушен частный жилой дом и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших», - сообщил Синегубов.
Кроме того, он отметил, что продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 11 га территории и обезвредили 445 взрывоопасных предметов.
Дополнение
5 апреля четыре района Харьковской области находились под вражеским огнем, в частности, Купянский, где один человек был ранен.