Росіяни знову вдарили по цивільних: зранку обстріляли п'ятиповерхівку у Костянтинівці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Російські окупанти знову вдарили по цивільних людях, зранку обстрілявши п'ятиповерхівку у Костянтинівці Донецької області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"Росіяни продовжують бити по всьому фронту та містах у відносному тилу. Чергова цивільна мішень росіян – п’ятиповерхівка у Костянтинівці. Достеменно відомо, що внаслідок ранкового обстрілу є одна поранена людина, але точну кількість жертв та обсяги руйнувань ще належить встановити", - написав Кириленко у Telegram.
Деталі
За його словами, Черкаська громада зазнала трьох обстрілів за добу: у Новомиколаївці пошкоджено адмінбудівлі, у Майдані росіяни застосували касетні боєприпаси. Майже вся громада знеструмлена, немає мобільного зв’язку та інтернету.
У Мар’їнській громаді під обстріл потрапив приватний сектор Красногорівки – відомо про 1 загиблу та 1 поранену людину.
У Світлодарській громаді вночі росіяни вели обстріли по околицях Новолуганського, Кодеми і Семигір’я: 1 людина загинула, 1 поранена.
"Росіяни будуть обстрілювати, аж поки ми їх не виженемо з нашої землі. Єдиний правильний вихід для цивільних – евакуація!" - наголосив Кириленко.
Доповнення
Російські загарбники за 14 липня вбили ще трьох мирних жителів Донецької області, поранили сімох.