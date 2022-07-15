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Россияне снова ударили по гражданским: утром обстреляли пятиэтажку в Константиновке

Россияне снова ударили по гражданским: утром обстреляли пятиэтажку в Константиновке

Киев • УНН

 • 117277 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Российские оккупанты снова ударили по гражданским людям, утром обстреляв пятиэтажку в Константиновке Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата

“Россияне продолжают бить по всему фронту и городам в относительном тылу. Очередная гражданская мишень россиян – пятиэтажка в Константиновке. Достоверно известно, что в результате утренних обстрелов один раненый человек, но точное количество жертв и объемы разрушений еще предстоит установить", - написал Кириленко в Telegram.

Детали

По его словам, Черкасская громада подверглась трем обстрелам за сутки: в Новониколаевке повреждены админздания, в Майдане россияне применили кассетные боеприпасы. Почти вся громада обесточена, нет мобильной связи и интернета.

В Марьинской громаде под обстрел попал частный сектор Красногоровки – известно об 1 погибшем и 1 раненом человеке.

В Светлодарской громаде ночью россияне вели обстрелы по окрестностям Новолуганского, Кодемы и Семигорья: 1 человек погиб, 1 ранен.

"Россияне будут обстреливать, пока мы их не выгоним с нашей земли. Единственный правильный выход для гражданских – эвакуация!" – подчеркнул Кириленко.

Дополнение

Российские захватчики за 14 июля убили еще троих мирных жителей Донецкой области, ранили семерых. 

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