Росіяни знову обстріляли Херсон, є постраждалі цивільні - облрада
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Російські окупанти знову обстріляли Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram, передає УНН.
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«Знову обстріли Херсона. Є постраждалі серед мирних жителів», - написав Соболевський.
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24 листопада Соболевський повідомляв, що ситуація у Херсоні залишається складною. Окупанти продовжують обстрілювати місто.
Російські окупанти за 24 листопада вбили 10 жителів Херсонщини, ще 54 людей поранено.