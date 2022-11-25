Россияне снова обстреляли Херсон, есть пострадавшие гражданские – облсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram, передает УНН.
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«Вновь обстрелы Херсона. Есть пострадавшие среди мирных жителей», – написал Соболевский.
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24 ноября Соболевский сообщал, что ситуация в Херсоне остается сложной. Оккупанты продолжают обстреливать город.
Российские оккупанты за 24 ноября убили 10 жителей Херсонской области, еще 54 человека ранены.