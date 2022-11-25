росіяни вбили ще 10 жителів Херсонщини, 54 людини поранені - голова ОВА

Цитата

"Рашисти 49 разів обстріляли територію Херсонщини. На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Росіяни вбили 10 жителів Херсонщини, ще 54 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив Янушевич.

Деталі

За даними голови ОВА, 24 листопада у Херсоні під ворожим масованим артилерійським обстрілом були житлові квартали мікрорайонів Таврійський та Житлоселище. У місті росіяни поцілили в приватні та багатоквартирні будинки, суднобудівний завод, будівлю на території школи, газові труби.

Також ворог обстріляв такі населені пункти Херсонського району – Зеленівка, Чорнобаївка та Степанівка. Окрім того, російські окупанти обстріляли Берислав, пошкоджено приватні будинки, повідомив посадовець.

Як повідомили у Нацполіції, відкрили ще 41 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удари окупантів по Херсону та області, зазначивши, що це помста тих, хто програв.