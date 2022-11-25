россияне убили еще 10 жителей Херсонской области, 54 человека ранены - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Российские оккупанты за 24 ноября убили 10 жителей Херсонской области, еще 54 человека ранены. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в пятницу, 25 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Рашисты 49 раз обстреляли территорию Херсонской области. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Россияне убили 10 жителей Херсонской области, еще 54 человека получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Янушевич.
Детали
По данным главы ОВА, 24 ноября в Херсоне под вражеским массированным артиллерийским обстрелом находились жилые кварталы микрорайонов Таврический и Жилпоселек. В городе россияне попали в частные и многоквартирные дома, судостроительный завод, здание на территории школы, газовые трубы.
Также враг обстрелял такие населенные пункты Херсонского района – Зеленовка, Чернобаевка и Степановка. Кроме того, российские оккупанты обстреляли Берислав, повреждены частные дома, сообщил чиновник.
Как сообщили в Нацполиции, открыли еще 41 уголовное производство по фактам военных преступлений российской армии в Херсонской области.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары оккупантов по Херсону и области, отметив, что это месть проигравших.