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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Зеленський: обстріл Херсона — йе помста тих, хто програв

Зеленський: обстріл Херсона — йе помста тих, хто програв

Київ • УНН

 • 862588 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні прокоментував руйнування у Херсоні внаслідок російських ракетних ударів, пише УНН.

Цитата

"Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв.

Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, – це тероризувати. Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний – ось це і все, до чого деградувала Росія за теперішніх її керівників.", - сказав Зеленський.

Додамо

Окупанти близько 17-тої вечора обстріляли Херсон з артилерії та РСЗВ вкрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик. Внаслідок обстрілу загинуло 7 людей, ще 21 — поранені.

Українські Національні Новини

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