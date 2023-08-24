росіяни знищують майже 70% українських дронів - камікадзе, проте їх діяльність все одно ефективна - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Морські дрони-камікадзе, які Україна застосовує для ураження об’єктів біля Криму, є ефективною зброєю, попри те, що від 60% до 70% їх знищуються росіянами. А точну кількість дронів, які використовують у завданнях, у ГУР не називають. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, пише УНН.
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«Зі зрозумілих причин, скільки цих дронів, сказати не можна. Але, як ви бачити, наші нарізки, ті, що роблять ЗСУ, те, що СБУ оприлюднює, просто порахуйте, скільки це плюс-мінус має бути. Давайте так скажемо: це багато. Наскільки це все ефективно працює? Оскільки є реальні нанесені втрати і ціна такого дрону, і ціна бойового корабля – неспівставні, то можна сказати, що це – досить ефективний спосіб. Але, зрозуміло, 60%, може, навіть 70% вони знищують. Немає чого тут, як то кажуть, приховувати. Проте ж для них проблема – у тих 30%», – сказав Буданов.
За словами очільника ГУР, бувають випадки, коли росіяни знищують дрон поруч із своїм кораблем, і тоді він іде «на ремонт».
«До прикладу історія, коли скутери морські зайшли в акваторію бухти Севастополя. Його знищили. При підході до фрегата «Адмірал Ессен». Якщо подивитися спочатку на цю ситуацію – невдало, здавалося. Але від вибухової хвилі, оскільки його знищили приблизно у 100 метрах від корабля, а заряд досить таки потужний, і уламків було повністю пошкоджене радіоелектронне обладнання корабля, електроніка певна, антени, певні системи та гідроакустична система. І він пішов на 3,5 місяці на ремонт. 3,5 місяці простояв в доку», – зауважив Буданов.
Він наголосив, що морські дрони – це ефективна зброя для стримування, але не для наступу.
«Зрозуміло, ними неможливо наступати. Але паралізувати діяльність флоту, що, зрештою, і сталося – це вже досягнуто. Кораблі далі, ніж за рейд Севастополя в північному напрямку, взагалі не ходять», – сказав Буданов.
За його словами, Україна вже освоїла «нормальне серійне виробництво» згаданих дронів.
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