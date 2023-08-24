россияне уничтожают почти 70% украинских дронов - камикадзе, однако их деятельность все равно эффективна - ГУР

Цитата

«По понятным причинам, сколько этих дронов, сказать нельзя. Но, как вы видеть, наши нарезки, те, что делают ВСУ, то, что СБУ обнародует, просто посчитайте, сколько это плюс-минус должно быть. Давайте так скажем: это много. Насколько это все эффективно работает? Поскольку есть реальные нанесенные потери и цена такого дрона, и цена боевого корабля – несопоставимы, то можно сказать, что это – достаточно эффективный способ. Но, разумеется, 60%, может, даже 70% они уничтожают. Нечего здесь, как говорится, скрывать. Тем не менее же для них проблема – в тех 30%», – сказал Буданов.

По словам главы ГУР, бывают случаи, когда россияне уничтожают дрон рядом со своим кораблем, и тогда он идет «на ремонт».

«К примеру история, когда скутеры морские зашли в акваторию бухты Севастополя. Его уничтожили. При подходе к фрегату «Адмирал Эссен». Если посмотреть вначале на эту ситуацию – неудачно, казалось. Но от взрывной волны, поскольку его уничтожили примерно в 100 метрах от корабля, а заряд довольно таки мощный, и обломков было полностью повреждено радиоэлектронное оборудование корабля, электроника определенная, антенны, определенные системы и гидроакустическая система. И он ушел на 3,5 месяца на ремонт. 3,5 месяца простоял в доке», – заметил Буданов.

Он отметил, что морские дроны – это эффективное оружие для сдерживания, но не для наступления.

«Разумеется, ими невозможно наступать. Но парализовать деятельность флота, что, в конце концов, и произошло – это уже достигнуто. Корабли дальше, чем за рейд Севастополя в северном направлении, вообще не ходят», – сказал Буданов.

По его словам, Украина уже освоила «нормальное серийное производство» упомянутых дронов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Буданов: "Имеем способность поразить любую часть Крыма"