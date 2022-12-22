росіяни завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів по Україні – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, а також здійснили близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, включаючи нічний обстріл цивільної інфраструктури міста Марганець. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Протягом доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, а також здійснили близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, включаючи нічний обстріл цивільної інфраструктури міста Марганець Дніпропетровської області. Вдень ворог обстріляв Часів Яр Донецької області, де є жертви серед мирного населення», - йдеться в повідомленні.
Додамо
Зазначається, що залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України.
«Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському та не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках», - інформує Генштаб.
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Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 100 400 осіб, 3003 танків та сотень одиниць військової техніки.