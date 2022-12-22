россияне нанесли 5 ракетных и 5 авиационных ударов по Украине – Генштаб

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Российские оккупанты в течение суток нанесли 5 ракетных и 5 авиационных ударов, а также совершили около 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, включая ночной обстрел гражданской инфраструктуры города Марганец. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«В течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 5 авиационных ударов, а также совершили около 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, включая ночной обстрел гражданской инфраструктуры города Марганец Днепропетровской области. Днем враг обстрелял Часов Яр Донецкой области, где есть жертвы среди мирного населения», - говорится в сообщении.

Добавим

Отмечается, что остается угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.

«Враг продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском и не оставляет попыток улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях», - информирует Генштаб.

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Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 100 400 человек, 3003 танков и сотен единиц военной техники.

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