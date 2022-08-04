росіяни за добу вбили трьох мирних жителів на Донеччині, ще 5 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Російські окупанти минулої доби завдали ударів по Донецькій області, внаслідок чого загинуло 3 мирних жителі, ще 5 отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
Цитата
“За 3 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Мар'їнці та Шевченкові. Ще 5 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За кожен злочин буде кара”, – написав Кириленко у своєму Telegram.
Деталі
За оприлюдненими ним даними, від початку вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 678 мирних людей, поранено ще 1750.
Доповнення
Кабінет міністрів України оприлюднив розпорядження, у якому наголошується на проведенні обов’язкової евакуації населення з Донецької області у безпечні райони.