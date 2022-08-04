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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 25669 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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росіяни за добу вбили трьох мирних жителів на Донеччині, ще 5 поранено

росіяни за добу вбили трьох мирних жителів на Донеччині, ще 5 поранено

Київ • УНН

 • 68745 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Російські окупанти минулої доби завдали ударів по Донецькій області, внаслідок чого загинуло 3 мирних жителі, ще 5 отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.

Цитата

“За 3 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Мар'їнці та Шевченкові. Ще 5 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За кожен злочин буде кара”, – написав Кириленко у своєму Telegram.

Деталі

За оприлюдненими ним даними, від початку вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 678 мирних людей, поранено ще 1750.

Доповнення

Кабінет міністрів України оприлюднив розпорядження, у якому наголошується на проведенні обов’язкової евакуації населення з Донецької області у безпечні райони.

Українські Національні Новини

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