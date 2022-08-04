россияне за сутки убили троих мирных жителей в Донецкой области, еще 5 ранены

Цитата

“За 3 августа россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте, Марьинке и Шевченко. Еще 5 человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление будет наказание”, – написал Кириленко в своем Telegram.

Детали

По обнародованным им данным, с начала вторжения рф в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 678 мирных людей, ранены еще 1750.

Дополнение

Кабинет министров Украины обнародовал распоряжение, в котором отмечается проведение обязательной эвакуации населения из Донецкой области в безопасные районы.