россияне за сутки убили троих мирных жителей в Донецкой области, еще 5 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Российские оккупанты на протяжении минувших суток нанесли удары по Донецкой области, в результате чего погибли 3 мирных жителя, еще 5 получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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“За 3 августа россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте, Марьинке и Шевченко. Еще 5 человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление будет наказание”, – написал Кириленко в своем Telegram.
Детали
По обнародованным им данным, с начала вторжения рф в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 678 мирных людей, ранены еще 1750.
Дополнение
Кабинет министров Украины обнародовал распоряжение, в котором отмечается проведение обязательной эвакуации населения из Донецкой области в безопасные районы.