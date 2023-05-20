росіяни вночі атакували Київщину дронами, влучань не фіксували - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Російські війська у ніч на 20 травня атакували Київську область дронами, пошкодження, попередньо, відсутні. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.
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"Ніч, що минула, знову була неспокійною. росіяни атакували Київщину БПЛА. Нічна тривога тривала понад 2,5 години. Цієї ночі на Київщині, як і під час попередніх атак росіян, активно працювала ППО. Влучань не зафіксовано. Жертв та постраждалих немає. Попередньо пошкодження внаслідок падіння уламків відсутні", - написав Кравченко.
З його слів, з початку травня це 11 атака російських терористів.
Нагадаємо
Цією ночі агресор знову здійснив масовану атаку дронами. За інформацією КМВА, усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам ППО. Ударів по Києву не допущено.