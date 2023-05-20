россияне ночью атаковали Киевскую область дронами, попаданий не фиксировали - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Российские войска в ночь на 20 мая атаковали Киевскую область дронами, повреждения, предварительно, отсутствуют. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.
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"Прошедшая ночь снова была неспокойной. россияне атаковали Киевскую область БПЛА. Ночная тревога продолжалась более 2,5 часов. Этой ночью в Киевской области, как и во время предыдущих атак россиян, активно работала ПВО. Попаданий не зафиксировано. Жертв и пострадавших нет. Предварительно повреждения в результате падения обломков отсутствуют", - написал Кравченко.
По его словам, с начала мая это 11 атака российских террористов.
Напомним
Этой ночью агрессор снова совершил массированную атаку дронами. По информации КГВА, все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствам ПВО. Ударов по Киеву не допущено.