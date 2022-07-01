Росіяни сьогодні направили на Миколаїв цілий дивізіон ракет, частину збила ППО - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Російські загарбники сьогодні направили на Миколаїв цілий дивізіон ракет - 12 штук, частину з них збила ППО, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Сьогодні цілий дивізіон ракет прилетів. 12 штук. Нема жертв. Нас Святий Миколай береже. Частина збила ППО. Загалом нормально. Дякую Святому Миколаю", - зазначив Кім у відеозверненні у Telegram.
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Голова ОВА також повідомив, що приїхали перші "новенькі Л-200 із двадцяти". "Десяток зараз передаємо військовим", - сказав він.
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Мер міста Сєнкевич вказував, що по Миколаєву 1 липня зранку російські військові випустили близько 10 ракет, поцілили у приватні підприємства.