Росіяни сьогодні направили на Миколаїв цілий дивізіон ракет, частину збила ППО - Кім

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"Сьогодні цілий дивізіон ракет прилетів. 12 штук. Нема жертв. Нас Святий Миколай береже. Частина збила ППО. Загалом нормально. Дякую Святому Миколаю", - зазначив Кім у відеозверненні у Telegram.

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Голова ОВА також повідомив, що приїхали перші "новенькі Л-200 із двадцяти". "Десяток зараз передаємо військовим", - сказав він.

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Мер міста Сєнкевич вказував, що по Миколаєву 1 липня зранку російські військові випустили близько 10 ракет, поцілили у приватні підприємства.