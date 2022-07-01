Россияне сегодня направили на Николаев целый дивизион ракет, часть сбила ПВО - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Российские захватчики сегодня направили на Николаев целый дивизион ракет – 12 штук, часть из них сбила ПВО, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Сегодня целый дивизион ракет прилетел. 12 штук. Нет жертв. Нас Святой Николай бережет. Часть сбила ПВО. В общем, нормально. Спасибо Святому Николаю", - отметил Ким в видеообращении в Telegram.
Детали
Глава ОВА также сообщил, что приехали первые "новенькие Л-200 из двадцати". "Десяток сейчас передаем военным", - сказал он.
Дополнение
Мэр города Сенкевич указывал, что по Николаеву 1 июля утром российские военные выпустили около 10 ракет, попали в частные предприятия.