По Миколаєву зранку ворог випустив близько 10 ракет - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. По Миколаєву сьогодні зранку російські військові випустили близько 10 ракет, поцілили у приватні підприємства, повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, пише УНН.
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"Сьогодні зранку Миколаїв знову піддався масованому ракетному обстрілу. По місту було випущено близько 10 ракет. Окупанти поцілили у приватні підприємства. Одне з них зазнало серйозних руйнувань, інші мають незначні пошкодження", - написав Сєнкевич у Telegram.
Деталі
Також, ща даними мера Миколаєва, минулої доби, 30 червня, російські війська обстріляли з РСЗВ віддалений район міста, внаслідок чого було пошкоджено 18 приватних будинків (вибиті вікна і побитий дах).
Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали житлового будинку, куди 29 червня влучила ракета. Наразі вони допомагають людям забрати власні речі з тих квартир, у які є доступ.
При цьому голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила, що "за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей, дітей серед постраждалих немає".
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 258 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 50 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - написала голова облради у Telegram.
Доповнення
Миколаїв зранку 1 липня знову зазнав ракетних обстрілів з боку російських військ, є "приліт" по підприємству, одну ракету збила ППО.