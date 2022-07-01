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По Миколаєву зранку ворог випустив близько 10 ракет - мер

По Миколаєву зранку ворог випустив близько 10 ракет - мер

Київ • УНН

 • 151498 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. По Миколаєву сьогодні зранку російські військові випустили близько 10 ракет, поцілили у приватні підприємства, повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні зранку Миколаїв знову піддався масованому ракетному обстрілу. По місту було випущено близько 10 ракет. Окупанти поцілили у приватні підприємства. Одне з них зазнало серйозних руйнувань, інші мають незначні пошкодження", - написав Сєнкевич у Telegram.

Деталі

Також, ща даними мера Миколаєва, минулої доби, 30 червня, російські війська обстріляли з РСЗВ віддалений район міста, внаслідок чого було пошкоджено 18 приватних будинків (вибиті вікна і побитий дах).

Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали житлового будинку, куди 29 червня влучила ракета. Наразі вони допомагають людям забрати власні речі з тих квартир, у які є доступ.

При цьому голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила, що "за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей, дітей серед постраждалих немає".

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 258 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 50 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - написала голова облради у Telegram.

Доповнення

Миколаїв зранку 1 липня знову зазнав ракетних обстрілів з боку російських військ, є "приліт" по підприємству, одну ракету збила ППО.

Українські Національні Новини

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