Миколаїв зранку зазнав ракетних обстрілів, одну ракету збила ППО

Цитата

"Вранці, 1 липня, Миколаїв зазнав ракетних обстрілів", - йдеться у повідомленні Кіма у Telegram.

"Також сьогодні приліт по підприємству (без жертв) та одну ракету збила наша ППО", - зазначив голова Миколаївської ОВА.

Деталі

Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється.

Що стосується обстрілів районів області, то, за інформацією Кіма:

Баштанський район:



Учора, 30 червня, у другій половині дня було обстріляно Інгульську громаду. Обстріли були поза межами населених пунктів. Внаслідок обстрілів у деяких населених пунктах відсутнє світло. За попередньою інформацією, потерпілих немає.



1 липня, близько 04:30, обстрілів зазнала Широківська громада. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.



У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.



Миколаївський район:



Вчора, 30 червня, з 16:50 на території Парутинського старостинського округу Куцурубської громади зафіксовано обстріли ворожими касетними боєприпасами околиць села Парутине. Потерпілих та значних руйнувань немає.



Також 30 червня, приблизно з 20:55, були обстріли села Засілля Первомайської громади. Внаслідок чого відбулося загоряння нежитлового господарського підсобного приміщення.



Вночі, 1 липня, обстрілів зазнало с. Лимани Галицинівської громади. Потерпілих немає.



Вранці, 1 липня, було обстріляно села Стара Богданівка Радсадівської громади. У результаті – руйнація інфраструктури. Потерпілих немає.



Первомайський район:

Вранці, 1 липня, близько 05:20, у Первомайському районі відбувся сильний вибух. Спрацювала ППО, вражена ракета орієнтовно впала на межі з Кіровоградською областю.

У Вознесенському районі день та ніч пройшли відносно спокійно.