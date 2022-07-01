Миколаїв зранку зазнав ракетних обстрілів, одну ракету збила ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Миколаїв зранку знову зазнав ракетних обстрілів з боку російських військ, є "приліт" по підприємству, одну ракету збила ППО, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Вранці, 1 липня, Миколаїв зазнав ракетних обстрілів", - йдеться у повідомленні Кіма у Telegram.
"Також сьогодні приліт по підприємству (без жертв) та одну ракету збила наша ППО", - зазначив голова Миколаївської ОВА.
Деталі
Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється.
Що стосується обстрілів районів області, то, за інформацією Кіма:
Баштанський район:
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- Учора, 30 червня, у другій половині дня було обстріляно Інгульську громаду. Обстріли були поза межами населених пунктів. Внаслідок обстрілів у деяких населених пунктах відсутнє світло. За попередньою інформацією, потерпілих немає.
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- 1 липня, близько 04:30, обстрілів зазнала Широківська громада. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
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- У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
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Миколаївський район:
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- Вчора, 30 червня, з 16:50 на території Парутинського старостинського округу Куцурубської громади зафіксовано обстріли ворожими касетними боєприпасами околиць села Парутине. Потерпілих та значних руйнувань немає.
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- Також 30 червня, приблизно з 20:55, були обстріли села Засілля Первомайської громади. Внаслідок чого відбулося загоряння нежитлового господарського підсобного приміщення.
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- Вночі, 1 липня, обстрілів зазнало с. Лимани Галицинівської громади. Потерпілих немає.
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- Вранці, 1 липня, було обстріляно села Стара Богданівка Радсадівської громади. У результаті – руйнація інфраструктури. Потерпілих немає.
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Первомайський район:
Вранці, 1 липня, близько 05:20, у Первомайському районі відбувся сильний вибух. Спрацювала ППО, вражена ракета орієнтовно впала на межі з Кіровоградською областю.
У Вознесенському районі день та ніч пройшли відносно спокійно.