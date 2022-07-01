Николаев утром подвергся ракетным обстрелам, одну ракету сбила ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Николаев утром снова подвергся ракетным обстрелам со стороны российских войск, есть "прилет" по предприятию, одну ракету сбила ПВО, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
"Утром, 1 июля, Николаев подвергся ракетным обстрелам", - говорится в сообщении Кима в Telegram.
"Также сегодня прилет по предприятию (без жертв) и одну ракету сбила наша ПВО", - отметил глава Николаевской ОВА.
Детали
Информация о пострадавших и последствиях уточняется.
Что касается обстрелов районов области, то, по информации Кима:
Баштанский район:
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- Вчера, 30 июня, во второй половине дня была обстреляна Ингульская громада. Обстрелы были вне населенных пунктов. В результате обстрелов в некоторых населенных пунктах отсутствует свет. По предварительной информации, потерпевших нет.
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- 1 июля, около 04:30, обстрелов подверглась Широковская громада. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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- В Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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Николаевский район:
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- Вчера, 30 июня, с 16:50 на территории Парутинского старостинского округа Куцурубской громады зафиксированы обстрелы вражескими кассетными боеприпасами окрестностей села Парутино. Потерпевших и значительных разрушений нет.
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- Также 30 июня, примерно с 20:55, были обстрелы села Засилье Первомайской громады. В результате чего произошло возгорание нежилого хозяйственного подсобного помещения.
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- Ночью, 1 июля, обстрелам подверглось село Лиманы Галицыновской громады. Потерпевших нет.
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- Утром, 1 июля, были обстреляны села Старая Богдановка Радсадовской громады. В результате – разрушение инфраструктуры. Потерпевших нет.
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Первомайский район:
Утром, 1 июля, около 05:20, в Первомайском районе произошел сильнейший взрыв. Сработало ПВО, пораженная ракета ориентировочно упала на границе с Кировоградской областью.
В Вознесенском районе день и ночь прошли относительно спокойно.