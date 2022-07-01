По Николаеву утром враг выпустил около 10 ракет – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. По Николаеву сегодня утром российские военные выпустили около 10 ракет, попали в частные предприятия, сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, пишет УНН.
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"Сегодня утром Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. По городу было выпущено около 10 ракет. Оккупанты попали в частные предприятия. Одно из них получило серьезные разрушения, другие имеют незначительные повреждения", - написал Сенкевич в Telegram.
Детали
Также, ща данным мэра Николаева, за прошедшие сутки, 30 июня, российские войска обстреляли из РСЗО отдаленный район города, в результате чего было повреждено 18 частных домов (выбиты окна и побита крыша).
Спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы жилого дома, куда 29 июня попала ракета. Пока они помогают людям забрать собственные вещи из тех квартир, в которые есть доступ.
При этом глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что "за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 5 человек, детей среди пострадавших нет".
"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 258 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 50 пострадавших получили помощь амбулаторно", - написала глава облсовета в Telegram.
Дополнение
Николаев утром 1 июля снова подвергся ракетным обстрелам со стороны российских войск, есть "прилет" по предприятию, одну ракету сбила ПВО.