росіяни скинули міни на Сумщину, з ночі - п'ять обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Російські війська з ночі п'ять разів обстріляли Сумську область, скидали міни на одну з громад. Про це у четвер повідомили у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Уночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Дружбівська, Есманська громади", - повідомили в ОВА у Telegram і перечислили:
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- Зноб-Новгородська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (4 вибухи).
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- Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).
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- Дружбівська громада: зафіксовано 6 вибухів зі ствольної артилерії.
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- Есманська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
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Нагадаємо
На Сумщину вночі намагалися проникнути російські диверсанти.