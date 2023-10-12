россияне сбросили мины на Сумскую область, с ночи - пять обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Российские войска с ночи пять раз обстреляли Сумскую область, сбрасывали мины на одну из громад. Об этом в четверг сообщили в Сумской ОВА, пишет УНН.
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"Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв. Обстрелам подверглись Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Дружбовская, Эсманская громады", - сообщили в ОВА в Telegram и перечислили:
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- Зноб-Новгородская громада: враг бил из ствольной артиллерии (4 взрыва).
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- Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел (5 взрывов).
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- Дружбовская громада: зафиксировано 6 взрывов из ствольной артиллерии.
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- Эсманская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.
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Напомним
В Сумскую область ночью пытались проникнуть российские диверсанты.