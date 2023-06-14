росіяни поранили ще трьох жителів на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Російські окупанти за 13 червня поранили ще трьох жителів в Донецькій області. Такі дані оприлюднив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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«За 13 червня росіяни поранили 3 жителів Донеччини - 2 у Торецьку та 1 у Нетайловому», - написав Кириленко.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
13 червня повідомлялося, що по території Донецької області окупанти нанесли артилерійські та авіаракетні удари.