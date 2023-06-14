россияне ранили еще троих жителей в Донецкой области

Цитата

«За 13 июня россияне ранили 3 жителей Донецкой области - 2 в Торецке и 1 в Нетайловом», - написал Кириленко.

Он отметил, что на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

13 июня сообщалось, что по территории Донецкой области оккупанты нанесли артиллерийские и авиаракетные удары.