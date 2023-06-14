россияне ранили еще троих жителей в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские оккупанты за 13 июня ранили еще трех жителей в Донецкой области. Такие данные обнародовал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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«За 13 июня россияне ранили 3 жителей Донецкой области - 2 в Торецке и 1 в Нетайловом», - написал Кириленко.
Он отметил, что на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
13 июня сообщалось, что по территории Донецкой области оккупанты нанесли артиллерийские и авиаракетные удары.