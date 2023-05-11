росіяни обстріляли селище на Харківщині, серед поранених - підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Російські війська сьогодні обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області, відомо про двох постраждалих, зокрема, неповнолітню дівчину. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні ворог обстріляв смт Великий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок обстрілу вибухових та осколкових поранень зазнали 16-річна дівчина та жінка 43 років", - повідомив Синєгубов.
Обидві постраждалі госпіталізовані, зараз медики надають їм допомогу, додав голова ОВА.
Нагадаємо
Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.