росіяни обстріляли селище на Харківщині, серед поранених - підліток

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Російські війська сьогодні обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області, відомо про двох постраждалих, зокрема, неповнолітню дівчину. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні ворог обстріляв смт Великий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок обстрілу вибухових та осколкових поранень зазнали 16-річна дівчина та жінка 43 років", - повідомив Синєгубов.

Обидві постраждалі госпіталізовані, зараз медики надають їм допомогу, додав голова ОВА.

Нагадаємо

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Українські Національні Новини

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