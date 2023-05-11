россияне обстреляли поселок в Харьковской области, среди раненых - подросток

Цитата

"Сегодня враг обстрелял пгт Великий Бурлук Купянского района. В результате обстрела взрывные и осколочные ранения получили 16-летняя девушка и женщина 43 лет", - сообщил Синегубов.

Обе пострадавшие госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь, добавил глава ОВА.

Напомним

В течение минувших суток враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области.