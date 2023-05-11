россияне обстреляли поселок в Харьковской области, среди раненых - подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Российские войска сегодня обстреляли поселок Великий Бурлук в Харьковской области, известно о двух пострадавших, в частности, несовершеннолетней девушке. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня враг обстрелял пгт Великий Бурлук Купянского района. В результате обстрела взрывные и осколочные ранения получили 16-летняя девушка и женщина 43 лет", - сообщил Синегубов.
Обе пострадавшие госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь, добавил глава ОВА.
Напомним
В течение минувших суток враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области.