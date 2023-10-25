Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини 20 разів: пролунало 146 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Протягом середи росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 146 вибухів у семи громадах. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
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- Великописарівська громада: з території рф здійснено обстріл з АГС (48 вибухів) та СПГ (6 вибухів).
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- Есманська громада: зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона по території громади та 2 вибухи з міномета.
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- Білопільська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії (26 вибухів) та мінометів (3 вибухи).
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- Краснопільська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
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- Шалигинська громада: були мінометні обстріли (27 вибухів) та обстріл з РСЗВ (6 вибухів).
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- Середино-Будська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (10 вибухів). Також була атака БпЛА – 1 вибух.
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- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 7 вибухів з міномета та 1 вибух з артилерії.
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Нагадаємо
Упродовж минулого дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 126 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Миропільська, Великописарівська Середино-Будська, Шалигинська громади.