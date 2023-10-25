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Россияне обстреляли приграничье Сумщины 20 раз: прозвучало 146 взрывов

Киев • УНН

 • 108864 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В течение среды россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 146 взрывов в семи общинах. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Россияне обстреляли приграничье Сумщины 20 раз: прозвучало 146 взрывов

Детали

Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

  • Великописаревская громада: с территории рф осуществлен обстрел из АГС (48 взрывов) и СПГ (6 взрывов).
  • Эсманская громада: зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона по территории громады и 2 взрыва из миномета.
  • Белопольская громада: враг ударил из ствольной артиллерии (26 взрывов) и минометов (3 взрыва).
  • Краснопольская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Шалыгинская громада: были минометные обстрелы (27 взрывов) и обстрел из РСЗО (6 взрывов).
  • Середино-Будская громада: с территории рф осуществлен минометный обстрел (10 взрывов). Также была атака БпЛА – 1 взрыв. 
  • Зноб-Новгородская громада: зафиксировано 7 взрывов из миномета и 1 взрыв из артиллерии.

Напомним

В течение прошлого дня россияне осуществили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 126 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Миропольская, Великописаревская Середино-Будская, Шалыгинская громады.

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