Россияне обстреляли приграничье Сумщины 20 раз: прозвучало 146 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В течение среды россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 146 взрывов в семи общинах. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
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- Великописаревская громада: с территории рф осуществлен обстрел из АГС (48 взрывов) и СПГ (6 взрывов).
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- Эсманская громада: зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона по территории громады и 2 взрыва из миномета.
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- Белопольская громада: враг ударил из ствольной артиллерии (26 взрывов) и минометов (3 взрыва).
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- Краснопольская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.
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- Шалыгинская громада: были минометные обстрелы (27 взрывов) и обстрел из РСЗО (6 взрывов).
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- Середино-Будская громада: с территории рф осуществлен минометный обстрел (10 взрывов). Также была атака БпЛА – 1 взрыв.
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- Зноб-Новгородская громада: зафиксировано 7 взрывов из миномета и 1 взрыв из артиллерии.
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Напомним
В течение прошлого дня россияне осуществили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 126 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Миропольская, Великописаревская Середино-Будская, Шалыгинская громады.