Росіяни на сході підтягують резерви з інших напрямків: Маляр про наступ Сил оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. На сході росіяни продовжують концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Разом з тим наступ триває на декількох напрямках, українські військові поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
Цитата
«Станом на зараз триває наступ та оборонні дії на різних напрямках. На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ», - написала Маляр.
Деталі
За її словами, на Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Брехівка – Ягідне, є успіх.
«На Берднянському та Маріупольскому напрямках тривають наступальні дії. На всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному. На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровки», - написала Маляр.
Вона також повідомила, що за добу противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів та артилерійських і мінометних обстрілів.
«Наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості людей та озброєння. Ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ. Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу», - написала Маляр.
Доповнення
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошував, що Україна ще не починала справжнього великого контрнаступу, а росія вже кричить, що щось "відбила".
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку російські війська не можуть ефективно стримувати Сили оборони, просування яких за попередні півтора тижня в зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" становило понад 3 кілометри. На Півдні поступово, але впевнено також відбувається просування Збройних сил.