Россияне на востоке подтягивают резервы с других направлений: Маляр о наступлении Сил обороны

Цитата

«По состоянию на сейчас продолжается наступление и оборонительные действия на разных направлениях. На востоке враг продолжает концентрировать значительное количество сил и средств и подтягивает резервы с других направлений. В частности, с юга на восток было перемещено вражеское подразделение десантно-штурмовых войск», - написала Маляр.

Детали

По ее словам, на Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия на направлениях Роздоловка - Краснополовка и Бреховка – Ягодное, есть успех.

«На Берднянском и Мариупольском направлениях продолжаются наступательные действия. На всех направлениях наступления есть продвижение. Около километра на каждом. На Бердянском направлении бои продолжаются в районах Макаровки. На Мариупольском направлении бои продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровки», - написала Маляр.

Она также сообщила, что за сутки противник увеличил количество ракетно-авиационных ударов и артиллерийских и минометных обстрелов.

«Наши войска имеют дело с мощным сопротивлением врага и его превосходством в количестве людей и вооружения. Враг изо всех сил пытается не допустить продвижения наших войск. Вместе с тем, наступление продолжается на нескольких направлениях, наши защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу», - написала Маляр.

Дополнение

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что Украина еще не начинала настоящего большого контрнаступления, а россия уже кричит, что что-то "отбила".

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении российские войска не могут эффективно сдерживать Силы обороны, продвижение которых за предыдущие полторы недели в зоне оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" составило более 3 километров. На Юге постепенно, но уверенно также происходит продвижение Вооруженных сил.