Росіяни готуються до партизанської війни на своїй території – розвідка

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Таке підвищення готовності пов’язане зокрема з діями білоруських "рейкових партизан", які цілеспрямовано виводять з ладу залізничне сполучення з Україною, щоб ускладнити доправлення підкріплення із зони бойових дій.

Окрім того, нещодавні вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі та складах боєприпасів посіяли паніку і в сусідніх російських регіонах рф. Це проклало початок партизанської війни та перенесення бойових дій на територію росії, зазначили в ГУР.

Додамо

Вперше контрдиверсійні заходи на російській залізниці ввели з початком агресії проти України на короткий термін, тому що розраховували на швидкий бліц-криг. Після провалу початкового плану їх регулярно продовжують та посилюють.

Нагадаємо

росія намагатиметься провести кампанію з дезінформації іноземних політиків та ЗМІ щодо ситуації в Україні, щоб перервати постачання зброї.