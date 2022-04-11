Росіяни готуються до партизанської війни на своїй території – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Міністерство транспорту рф зобов’язує забезпечити взаємодію російської залізниці з МВС та ФСБ. Підвищені заходи безпеки пов’язані із загрозою втручання в роботу об'єктів транспортної інфраструктури, які розташовані на кордонах Ростовської області та Краснодарського краю. Про це повідомляє УНН із посиланням на Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства України.
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Таке підвищення готовності пов’язане зокрема з діями білоруських "рейкових партизан", які цілеспрямовано виводять з ладу залізничне сполучення з Україною, щоб ускладнити доправлення підкріплення із зони бойових дій.
Окрім того, нещодавні вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі та складах боєприпасів посіяли паніку і в сусідніх російських регіонах рф. Це проклало початок партизанської війни та перенесення бойових дій на територію росії, зазначили в ГУР.
Додамо
Вперше контрдиверсійні заходи на російській залізниці ввели з початком агресії проти України на короткий термін, тому що розраховували на швидкий бліц-криг. Після провалу початкового плану їх регулярно продовжують та посилюють.
Нагадаємо
росія намагатиметься провести кампанію з дезінформації іноземних політиків та ЗМІ щодо ситуації в Україні, щоб перервати постачання зброї.