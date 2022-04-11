Россияне готовятся к партизанской войне на своей территории – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министерство транспорта рф обязывает обеспечить взаимодействие российской железной дороги с МВД и ФСБ. Повышенные меры безопасности связаны с угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, которые расположены на границах Ростовской области и Краснодарского края. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Министерства Украины.
Детали
Такое повышение готовности связано в частности с действиями белорусских "рельсовых партизан", которые целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы затруднить доставку подкрепления из зоны боевых действий.
Кроме того, недавние взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах рф. Это проложило начало партизанской войны и перенос боевых действий на территорию россии, отметили в ГУР.
Добавим
Впервые контрдиверсионные меры на российской железной дороге ввели с началом агрессии против Украины на короткий срок, потому что рассчитывали на быстрый блиц-криг. После провала первоначального плана их регулярно продолжают и усиливают.
Напомним
россия попытается провести кампанию по дезинформации иностранных политиков и СМИ относительно ситуации в Украине, чтобы прервать поставки оружия.