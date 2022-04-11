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Россияне готовятся к партизанской войне на своей территории – разведка

Киев • УНН

 • 154113 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министерство транспорта рф обязывает обеспечить взаимодействие российской железной дороги с МВД и ФСБ. Повышенные меры безопасности связаны с угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, которые расположены на границах Ростовской области и Краснодарского края. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Министерства Украины.

Россияне готовятся к партизанской войне на своей территории – разведка

Детали

Такое повышение готовности связано в частности с действиями белорусских "рельсовых партизан", которые целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы затруднить доставку подкрепления из зоны боевых действий.

Кроме того, недавние взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах рф. Это проложило начало партизанской войны и перенос боевых действий на территорию россии, отметили в ГУР.

Добавим

Впервые контрдиверсионные меры на российской железной дороге ввели с началом агрессии против Украины на короткий срок, потому что рассчитывали на быстрый блиц-криг. После провала первоначального плана их регулярно продолжают и усиливают.

Напомним 

россия попытается провести кампанию по дезинформации иностранных политиков и СМИ относительно ситуации в Украине, чтобы прервать поставки оружия.

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