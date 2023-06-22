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росіяни готують ІПСО з дискредитації влади України щодо обміну військовополоненими - омбудсмен

Київ • УНН

 • 487758 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські служби готують нові фейки для дискредитації української влади, що нібито зі сторони Києва немає ініціативи у питанні обміну військовополоненими. Про це омбудсмен повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає УНН.

росіяни готують ІПСО з дискредитації влади України щодо обміну військовополоненими - омбудсмен

Цитата

«За моєю інформацією, вони планують інформаційно-психологічну операцію з дискредитації влади України, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, що нібито рф готова віддавати українських військовополонених, "проблема в Україні" - що нібито немає ініціативи.

Як людина, яка безпосередньо приймає участь в діяльності Координаційного штабу я можу підтвердити, що зі сторони України постійно відбуваються нові ініціативи, передача списків, і ми постійно наголошуємо, що ми хочемо провести обміни "всіх на всіх" таким чином повернути всіх наших військовополонених»,- заявив Лубінець.

Доповнення

Офіційно росія не повідомляє про місцеперебування та стан здоров’я українських військовополонених, як на тимчасово окупованих територіях, так і у місцях несвободи в російській федерації. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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