росія не надає жодної інформації про українських полонених - Координаційний штаб

КИЇВ. 21 червня. УНН. Офіційно росія не повідомляє про місцезнаходження та стан здоров’я українських військовополонених , як на тимчасово окупованих територіях так і у місцях несвободи в російській федерації. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram, пише УНН.