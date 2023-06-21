росія не надає жодної інформації про українських полонених - Координаційний штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Офіційно росія не повідомляє про місцезнаходження та стан здоров’я українських військовополонених , як на тимчасово окупованих територіях так і у місцях несвободи в російській федерації. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram, пише УНН.
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У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відбулася зустріч з об’єднанням родин військовослужбовців 9-го дивізіону надводних кораблів військово-морських сил України.
З родичами й близькими полонених моряків спілкувався представник Координаційного штабу.
За його словами, офіційно російська сторона не повідомляє про місцезнаходження військовополонених: це стосується як місць несвободи на території російської федерації, так і на тимчасово окупованих українських територіях.
Подібна ситуація і з відомостями про стан здоров’я полонених – офіційної інформації від російської сторони про це немає, наголосив він.
В Штабі зазначили, що значну кількість важливої інформації збирають і передають родичі зниклих безвісти й полонених військовослужбовців.
Також цінні відомості про стан здоров’я і ймовірні місця утримання передають звільнені з полону українські військові.
Окремо представник Штабу звернув увагу на питання інформаційної безпеки. Він закликав членів сімей військовополонених бути пильними, отримуючи інформацію із сумнівних неперевірених джерел.
«росія в будь-який спосіб намагається впливати на українське суспільство, у тому числі, застосовуючи маніпуляції в інформаційному просторі», - йдеться у повідомленні.
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