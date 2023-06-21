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россия не предоставляет никакой информации об украинских пленных - Координационный штаб

Киев • УНН

 • 630839 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Официально россия не сообщает о местонахождении и состоянии здоровья украинских военнопленных, как на временно оккупированных территориях так и в местах несвободы в российской федерации. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram, пишет УНН.

россия не предоставляет никакой информации об украинских пленных - Координационный штаб

Детали

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными состоялась встреча с объединением семей военнослужащих 9-го дивизиона надводных кораблей военно-морских сил Украины.

С родственниками и близкими пленных моряков общался представитель Координационного штаба.

По его словам, официально российская сторона не сообщает о местонахождении военнопленных: это касается как мест несвободы на территории российской федерации, так и на временно оккупированных украинских территориях.

Подобная ситуация и со сведениями о состоянии здоровья пленных – официальной информации от российской стороны об этом нет, подчеркнул он.

В Штабе отметили, что значительное количество важной информации собирают и передают родственники пропавших без вести и пленных военнослужащих.

Также ценные сведения о состоянии здоровья и вероятных местах содержания передают освобожденные из плена украинские военные.

Отдельно представитель Штаба обратил внимание на вопросы информационной безопасности. Он призвал членов семей военнопленных быть бдительными, получая информацию из сомнительных непроверенных источников.

«россия любым способом пытается влиять на украинское общество, в том числе, применяя манипуляции в информационном пространстве», - говорится в сообщении.

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