россияне готовят ИПСО по дискредитации власти Украины по обмену военнопленными - омбудсмен

Цитата

«По моей информации, они планируют информационно-психологическую операцию по дискредитации власти Украины, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, что якобы рф готова отдавать украинских военнопленных, "проблема в Украине" - что якобы нет инициативы.

Как человек, который непосредственно принимает участие в деятельности Координационного штаба я могу подтвердить, что со стороны Украины постоянно происходят новые инициативы, передача списков, и мы постоянно подчеркиваем, что мы хотим провести обмены "всех на всех" таким образом вернуть всех наших военнопленных», - заявил Лубинец.

Дополнение

Официально россия не сообщает о местонахождении и состоянии здоровья украинских военнопленных, как на временно оккупированных территориях, так и в местах несвободы в российской федерации. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.