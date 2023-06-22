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россияне готовят ИПСО по дискредитации власти Украины по обмену военнопленными - омбудсмен

Киев • УНН

 • 487758 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские службы готовят новые фейки для дискредитации украинской власти, что якобы со стороны Киева нет инициативы в вопросе обмена военнопленными. Об этом омбудсмен сообщил в эфире всеукраинского телемарафона, передает УНН.

россияне готовят ИПСО по дискредитации власти Украины по обмену военнопленными - омбудсмен

Цитата

«По моей информации, они планируют информационно-психологическую операцию по дискредитации власти Украины, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, что якобы рф готова отдавать украинских военнопленных, "проблема в Украине" - что якобы нет инициативы.

Как человек, который непосредственно принимает участие в деятельности Координационного штаба я могу подтвердить, что со стороны Украины постоянно происходят новые инициативы, передача списков, и мы постоянно подчеркиваем, что мы хотим провести обмены "всех на всех" таким образом вернуть всех наших военнопленных», - заявил Лубинец.

Дополнение

Официально россия не сообщает о местонахождении и состоянии здоровья украинских военнопленных, как на временно оккупированных территориях, так и в местах несвободы в российской федерации. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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