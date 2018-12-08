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Росіяни брехали про Солсбері, брешуть і про події в Азовському морі - Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Росія поширює дезінформацію про те, що розстріл українських кораблів - це провокація української влади. Про це заявив Президент України Петро Порошенко на прес-конференції у Львові, передає УНН.

Росіяни брехали про Солсбері, брешуть і про події в Азовському морі - Порошенко

"Зараз крім воєнного стану, крім загрози агресії, у нас є ще й ризики активного підспівування Москві наших популістів. Сьогодні Путін проголосив, що розстріл українських кораблів - це провокація української влади. Однак потім думаєш: чекай, а коли були події в Солсбері, вони хіба по-іншому говорили? Так само брешуть. А коли над Донецьком лозунг "их там нет": так само брешуть. Нам це все зрозуміло, а як це переспівують окремі політичні партії, які вчора на окремих каналах намагались довести, що українці самі винні, мовляв, для чого туди послали свої кораблі", - сказав Порошенко.

Президент України наголосив: "Це наше море. Це наші порти. І ми ніколи не будемо питати дозволу, як нам ходити по своїй території".

Як зазначав Президент України раніше, Росія протистоїть всьому світу, блокуючи свободу судноплавства в українських територіальних водах. В цій ситуації російським суднам має бути заборонений вхід у європейські та американські порти. 

Нагадаємо, у Керченській протоці окупанти  продовжують чинити перешкоди руху кораблів через окуповану нею Керченську протоку, створюючи перешкоди українським суднам. 

Це наше море і наші порти! І ми ніколи не питатимемо РФ, що нам робити на своїй території.

Це має бути чітко зрозуміло і Москві, і окремим українським політичним силам, які активної їй підспівують. pic.twitter.com/MYHnvbd1Df

— Петро Порошенко (@poroshenko) 8 декабря 2018 г.

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