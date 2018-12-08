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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Россияне врали о Солсбери, врут и о событиях в Азовском море - Порошенко

Киев • УНН

 • 10817 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Россия распространяет дезинформацию о том, что расстрел украинских кораблей - это провокация украинских властей. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции во Львове, передает УНН.

Россияне врали о Солсбери, врут и о событиях в Азовском море - Порошенко

"Сейчас кроме военного положения, кроме угрозы агрессии, у нас есть еще и риски активного подпевание Москве наших популистов. Сегодня Путин провозгласил, что расстрел украинских кораблей - это провокация украинских властей. Однако потом думаешь: а когда были события в Солсбери, они разве по-другому говорили? Так же врут. А когда над Донецком лозунг "их там нет": так же врут. Нам это все понятно, а как это перепевают отдельные политические партии, которые вчера на отдельных каналах пытались доказать, что украинцы сами виноваты, мол, для чего туда послали свои корабли", - сказал Порошенко.

Президент Украины отметил: "Это наше море. Это наши порты. И мы никогда не будем спрашивать разрешения, как нам ходить по своей территории".

Как отмечал Президент Украины ранее, Россия противостоит всему миру, блокируя свободу судоходства в украинских территориальных водах. В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты. 

Напомним, в Керченском проливе оккупанты продолжают препятствовать движению кораблей через оккупированную ею Керченский пролив, создавая препятствия украинским судам. 

Це наше море і наші порти! І ми ніколи не питатимемо РФ, що нам робити на своїй території.

Це має бути чітко зрозуміло і Москві, і окремим українським політичним силам, які активної їй підспівують. pic.twitter.com/MYHnvbd1Df

— Петро Порошенко (@poroshenko) 8 декабря 2018 г.

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