Россияне врали о Солсбери, врут и о событиях в Азовском море - Порошенко

"Сейчас кроме военного положения, кроме угрозы агрессии, у нас есть еще и риски активного подпевание Москве наших популистов. Сегодня Путин провозгласил, что расстрел украинских кораблей - это провокация украинских властей. Однако потом думаешь: а когда были события в Солсбери, они разве по-другому говорили? Так же врут. А когда над Донецком лозунг "их там нет": так же врут. Нам это все понятно, а как это перепевают отдельные политические партии, которые вчера на отдельных каналах пытались доказать, что украинцы сами виноваты, мол, для чего туда послали свои корабли", - сказал Порошенко.

Президент Украины отметил: "Это наше море. Это наши порты. И мы никогда не будем спрашивать разрешения, как нам ходить по своей территории".

Как отмечал Президент Украины ранее, Россия противостоит всему миру, блокируя свободу судоходства в украинских территориальных водах. В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты.

Напомним, в Керченском проливе оккупанты продолжают препятствовать движению кораблей через оккупированную ею Керченский пролив, создавая препятствия украинским судам.

Це наше море і наші порти! І ми ніколи не питатимемо РФ, що нам робити на своїй території.



Це має бути чітко зрозуміло і Москві, і окремим українським політичним силам, які активної їй підспівують. pic.twitter.com/MYHnvbd1Df