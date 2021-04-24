Росія звільнятиме своїх дипломатів з посольств "недружніх держав"

Що відомо

Зазначається, що сам список "недружніх країн" буде визначати уряд РФ. Як відзначають російські ЗМІ - такого терміну в російському законодавстві раніше не було. В указі йдеться, що його було створено у відповідь на “недружні дії США та інших іноземних держав”.

Деталі

Документом дозволяється визначати уряду РФ, скільки людей, які не мають громадянства роботодавця, можуть працювати в його дипломатичному представництві на російській території.

Низка іноземних посольств, консульств і культурних центрів, що працюють у РФ, наймають місцевих співробітників. Часто це робиться для того, щоб технічний персонал не займав квоту дипломатичних працівників.

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Указ передбачає, що росіяни, скорочені через набрання ним чинності, повинні звільнятися відповідно до російського законодавства.

Що передувало

Раніше у МЗС РФ заявили, що висилка російського дипломата з України "не симетрична дія" і пообіцяли відповісти.