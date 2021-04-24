Россия будет увольнять своих дипломатов из посольств "недружественных государств"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который ограничил возможность найма на работу граждан страны в дипломатические миссии в "недружественных государствах". Соответствующий документ был обнародован 23 апреля на сайте Кремля, передает УНН.
Что известно
Отмечается, что сам список “недружественных стран” будет определять правительство РФ. Как отмечают российские СМИ — такого термина в российском законодательстве ранее не было. В указе говорится, что он был создан в ответ на “недружественные действия США и других иностранных государств”.
Детали
Документом разрешается определять правительству РФ, сколько людей, не имеющих гражданства работодателя, могут работать в его дипломатическом представительстве на российской территории.
Ряд иностранных посольств, консульств и культурных центров, работающих в РФ, нанимают местных сотрудников. Часто это делается для того, чтобы технический персонал не занимал квоту дипломатических работников.
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Указ предусматривает, что россияне, сокращенные из-за вступления в силу, должны увольняться в соответствии с российским законодательством.
Что предшествовало
Ранее в МИД РФ заявили, что высылка российского дипломата из Украины не является “симметричным действием” и пообещали ответить.