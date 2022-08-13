росія знову погрожує розширити географію війни проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У МЗС рф погрожують розширити "географічні завдання" війни у разі постачання Україні далекобійної зброї. З такою заявою виступив директор департаменту Північної Америки МЗС рф олександр дарчієв в інтерв'ю росЗМІ, пише УНН.
Деталі
дарчієв, якого цитують росЗМІ, заявив, що "кореляцію масованих поставок Києву західних озброєнь з ходом та термінами" війни, яку рф називає "сво", "чітко окреслив сергій лавров". І що те, що москва називає "накачування" України, "більш далекобійніми системами зброї", зі слів дарчієва, "призведе до того, що географічні завдання спецоперації відсуватимуться ще далі".
З його слів, "росія не може допустити, щоб на решті української території знаходилися озброєння, що становлять пряму загрозу нашій країні" та окупованим територіям.
Доповнення
У липні міністр закордонних справ росії сергій лавров заявляв, що "спецоперація" вийшла за межі "днр" та "лнр", а географія завдань російських військових, нібито, змінилася.
Після цього британська розвідка заявила, що заява лаврова про розширення "спецоперації" на Херсонську і Запорізьку області через постачання Україні зброї більшої дальності є майже напевно неправдою. І вказали, що росія не "розширила" свою війну, збереження довготривалого контролю над цими районами майже напевно були початковими планами вторгнення.