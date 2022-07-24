Британська розвідка: прогрес росії у наступі на Бахмут мінімальний

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"На Донбасі дрібномасштабні російські наступальні дії залишаються зосередженими на Бахмутському напрямку, але досягають мінімального прогресу", - йдеться в повідомленні.

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Також у розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив про "розширення географії" війни проти України для того, щоб прокласти шлях до проведення псевдореферендумів на захоплених територіях за межами Луганської та Донецької областей.

"20 липня міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що рф розширила масштаби своєї “спецоперації” за межі "л/днр". Як стверджував лавров, "операція" тепер охоплює нові райони, зокрема Херсонської та Запорізької областей через те, що західні країни постачають в Україну зброю великої дальності. Це неправда. росія не розширила свою війну. Збереження довгострокового контролю над цими територіями було початковою метою вторгнення. росія вторглася на ці території в лютому, і окупаційна влада публічно обговорює перспективи проведення законних незалежних референдумів принаймні з середини березня. Існує ймовірність того, що лавров зробив коментарі, щоб прокласти шлях до проведення референдумів на окупованих територіях за межами Луганська та Донецька”, – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

На Донбасі російські окупанти зосередили артилерію навколо міст Краматорськ і Сіверськ. Українські захисники відбивають штурми росіян біля Вуглегірської електростанції.