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Британская разведка: прогресс россии в наступлении на Бахмут минимальный

Британская разведка: прогресс россии в наступлении на Бахмут минимальный

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Наступательные действия российских оккупантов на Бахмутском направлении достигают минимального прогресса. Об этом говорится в отчете разведданных Министерства обороны Великобритании, передает УНН.

Цитата

"На Донбассе мелкомасштабные российские наступательные действия остаются сосредоточенными на Бахмутском направлении, но достигают минимального прогресса", - говорится в сообщении.

Добавим

Также в разведке Минобороны Великобритании считают, что министр иностранных дел рф сергей лавров заявил о "расширении географии" войны против Украины для того, чтобы проложить путь к проведению псевдореферендумов на захваченных территориях за пределами Луганской и Донецкой областей.

"20 июля министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что рф расширила масштабы своей “спецоперации” за пределы "л/днр". Как утверждал лавров, "операция" теперь охватывает новые районы, в частности Херсонской и Запорожской областей из-за того, что западные страны поставляют в Украину оружие большой дальности. Это неправда. россия не расширила свою войну. Сохранение долгосрочного контроля над этими территориями было начальной целью вторжения. россия вторглась на эти территории в феврале, и оккупационные власти публично обсуждают перспективы проведения законных независимых референдумов по крайней мере с середины марта. Существует вероятность того, что лавров сделал комментарии, чтобы проложить путь к проведению референдумов на оккупированных территориях за пределами Луганска и Донецка”, – говорится в сообщении.

Напомним

На Донбассе русские оккупанты сосредоточили артиллерию вокруг городов Краматорск и Северск. Украинские защитники отбивают штурмы россиян возле Углегорской электростанции.

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